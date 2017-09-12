МИД РФ выразил протест Вашингтону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону из-за враждебных действий Вашингтона и посягательства на дипломатический иммунитет, сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, Москва обратила внимание Вашингтона на другие «неприемлемые акции».

Так, в посольстве России в США назвали издевательским заявление представителя госдепартамента Хизер Науэрт об обысках в дипконсульстве РФ в Сан-Франциско. Науэрт назвала произошедшее «прогулками». По мнению отечественных дипломатов, подобный подход совершенно неприемлем.

«На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США», — говорится в сообщении ведомства.

Также российская сторона потребовала от властей США в будущем пресекать подобные «прогулки» по объектам дипломатической собственности. Ранее сама Науэрт настаивала на том, что Запад надеется на улучшение отношения с Россией.

«Полагаю, представитель Госдепартамента делает столь противоречивые заявления потому, что внутри ведомства далеко не так спокойно, как может казаться на первый взгляд. Несмотря на то, что спецпредставитель в ООН Никки Хейли опровергла слухи о своем назначении на пост секретаря госдепартамента, разговоры об отставке Тиллерсона не утихают. Сейчас в Госдепе происходит закулисная борьба. Во-вторых, госдепартамент — это лишь часть дипломатического сообщества. Его основная задача — это вести максимально мягкие и продуктивные переговоры, в том числе и с Россией. Но остальные элиты настроены по отношению к России куда более враждебно», — высказал мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований, политолог Константин Блохин.

Эксперт указывает на то, что у США нет внятных и однозначных представлений, как ей стоит налаживать отношения с Россией, об этом свидетельствуют различия в риторике западных политиков. Например, в конгрессе практически нет сторонников конструктивного диалога с РФ. Вместе с тем, Блохин напомнил, что недавно губернатор Калифорнии Джерри Браун выразил надежду на улучшение отношений Запада и России.