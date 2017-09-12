Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Политика
МИД РФ выразил протест Вашингтону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ выразил протест Вашингтону из-за посягательства США на дипломатический иммунитет

    10:14  12 Сентября 2017  /обновлено: 11:20  12 Сентября 2017
    4117

    Мягкие переговоры: политолог объяснил заявление Госдепа о «прогулках» в консульстве РФ

    Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил протест старшему заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону из-за враждебных действий Вашингтона и посягательства на дипломатический иммунитет, сообщили в МИД РФ.

    Помимо этого, Москва обратила внимание Вашингтона на другие «неприемлемые акции».

    Так, в посольстве России в США назвали издевательским заявление представителя госдепартамента Хизер Науэрт об обысках в дипконсульстве РФ в Сан-Франциско. Науэрт назвала произошедшее «прогулками». По мнению отечественных дипломатов, подобный подход совершенно неприемлем.

    «На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США», — говорится в сообщении ведомства.

    Также российская сторона потребовала от властей США в будущем пресекать подобные «прогулки» по объектам дипломатической собственности. Ранее сама Науэрт настаивала на том, что Запад надеется на улучшение отношения с Россией.

    «Полагаю, представитель Госдепартамента делает столь противоречивые заявления потому, что внутри ведомства далеко не так спокойно, как может казаться на первый взгляд. Несмотря на то, что спецпредставитель в ООН Никки Хейли опровергла слухи о своем назначении на пост секретаря госдепартамента, разговоры об отставке Тиллерсона не утихают. Сейчас в Госдепе происходит закулисная борьба. Во-вторых, госдепартамент — это лишь часть дипломатического сообщества. Его основная задача — это вести максимально мягкие и продуктивные переговоры, в том числе и с Россией. Но остальные элиты настроены по отношению к России куда более враждебно», — высказал мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований, политолог Константин Блохин.

    Мягкие переговоры: политолог объяснил заявление Госдепа о «прогулках» в консульстве РФ

    Эксперт указывает на то, что у США нет внятных и однозначных представлений, как ей стоит налаживать отношения с Россией, об этом свидетельствуют различия в риторике западных политиков. Например, в конгрессе практически нет сторонников конструктивного диалога с РФ. Вместе с тем, Блохин напомнил, что недавно губернатор Калифорнии Джерри Браун выразил надежду на улучшение отношений Запада и России.

    «Американские элиты полностью разделены. Нет понимания, какую роль должна играть Америка в мире. У них есть лишь осознание того, что Россия — это угроза, которую необходимо сдерживать», — резюмирует Блохин. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #россия #сша #внешняя политика
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2437

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2350

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18626

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3044

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4279
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        387
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30416
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2651