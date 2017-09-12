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Дейнего назначен и.о. министра иностранных дел ЛНР
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    Дейнего назначен и.о. министра иностранных дел ЛНР

    10:12  12 Сентября 2017
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    Дейнего назначен и.о. министра иностранных дел ЛНР

    Луганск, 12 сентября. Постоянный представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего указом главы ЛНР Игоря Плотницкого был назначен исполняющим обязанности глав МИД ЛНР. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте лидера ЛНР.

    «Указом Главы Луганской Народной Республики Дейнего Владислав Николаевич с 12.09.2017 назначен исполняющим обязанности Министра иностранных дел Луганской Народной Республики, — указано в сообщении. — Напомним, что Владислав Дейнего является уполномоченным представителем Луганской Народной Республики на Минских переговорах».

    Ранее стало известно, что Народный совет ЛНР снял с Дейнего депутатские полномочия — как объявил сам постпред, это связно с тем, что ему «предложили очень интересную работу».

    Дейнего назначен и.о. министра иностранных дел ЛНР

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    Автор: Валентин Меликов
    #дейнего
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