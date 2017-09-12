Генштаб РФ: террористическая опасность усиливается на южных границах СНГ

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Бишкек, 12 сентября. Заместитель начальника Генштаба ВС России Сергей Истраков заявил, что на южных границах СНГ усиливается террористическая опасность. Об этом он сообщил на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ, которое прошло в столице Киргизии.

По словам Истракова, анализ современных вызовов и угроз безопасности государств содружества свидетельствует о том, что террористическая опасность сохраняется, а на южных границах СНГ даже усиливается, пишет РИА Новости.

Заместитель начальника Генштаба ВС России сообщил, что в ходе заседания комитета прошел обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, намечены конкретные совместные шаги в этом направлении. По словам Сергея Истракова, принятые решения будут направлены на дальнейшее развитие взаимодействия в сфере обороны и безопасности.