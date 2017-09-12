Три человека погибли при столкновении легковушек под Волгоградом

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Волгоград, 12 сентября. В Суровикинском районе Волгоградской области произошло страшное ДТП: в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Как сообщает во вторник пресс-служба МВД по региону, авария случилась сегодня около 06.00 на федеральной автодороге «Волгоград — К. Шахтинский».

Согласно приведенным данным, произошло столкновение автомобилей Chevrolet Lanos и Lada Granta. От сильного удара от полученных травм скончались на месте аварии двое пассажиров «Шевроле» и «Лады». В больницу с различными травмами были доставлены водители обеих автомашин.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Как сообщал телеканал «360», ранее автомобиль Audi A4 сбил на трассе А-134 в Воронежской области заместителя начальника управления департамента государственной службы и кадров МВД из Москвы.