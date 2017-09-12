Донбасс: ВСУ почти 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР

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Донецк, 12 сентября. Киевские силовики около 30 раз за прошедший понедельник нарушили режим перемирия в Донбассе. Об этом сегодня сообщил представитель оперативного командования Донецкой народной республики.

По его словам, за прошедшие сутки киевские военные 29 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв из минометов и гранатометов районы 12 поселков и сел республики.

Кроме того, ВСУ применяли БТР и БМП и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в военных частях Украины могут появиться иностранные самоходные минометы.