Украинские силовики пытаются вручить Саакашвили протокол о незаконном въезде

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Киев, 12 сентября. Украинские пограничники и полицейские во Львове пытаются вручить бывшему руководителю Одесской области Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении украинско-польской границы.

Об этом рассказали в пресс-службе партии «Движение новых сил», лидером которой политик является. Как пишет РИА Новости, находится ли Саакашвили до сих пор во Львове неизвестно.

Ранее Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и полиции в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши.