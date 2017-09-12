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Президент Киргизии рассчитывает на встречу с Путиным в Сочи 14 сентября
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    Президент Киргизии рассчитывает на встречу с Путиным в Сочи 14 сентября

    10:00  12 Сентября 2017
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    Президент Киргизии рассчитывает на встречу с Путиным в Сочи 14 сентября

    Бишкек, 12 сентября. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев надеется встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в грядущий четверг, 14 сентября. Об этом сообщила сегодня пресс-служба киргизского лидера. 

    По данным пресс-службы, 14 сентября ожидается встреча президента Киргизии с российским лидером Путиным в Сочи.

    «Договоренность о проведении данной встречи была достигнута в ходе телефонного разговора между двумя лидерами 14 августа текущего года», — следует из сообщения.

    Президент Киргизии рассчитывает на встречу с Путиным в Сочи 14 сентября

    В ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

    Кроме того, встречи лидеров двух стран продолжатся в октябре и ноябре текущего года на полях заседаний ЕАЭС и ОДКБ, уточнили в пресс-службе. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сочи #киргизия #атамбаев
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