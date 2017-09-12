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Нью-Йорк, 12 сентября. Бывший пилот «Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя установил рекорд по набору скорости с места на гиперкаре Bugatti Chiron. Гонщику удалось за рекордно короткое время разогнаться до 400 километров в час и затормозить до полной остановки — и все это на дистанции чуть более 3 километров.

До скорости в 400 км/ч гиперкар от Bugatti с 16-цилиндровым двигателем объемом почти 8 литров и мощностью в почти 1500 лошадиных сил разогнался за 32,6 секунды, проехав при этом около 2,6 километров. Затем Монтойя остановил автомобиль — на торможение с 400 км/ч до нуля ушло 9,3 секунды и 491 метр.

Getting from 0-249mph took the Bugatti Chiron 32.6sec. Getting back to 0 took 9.3. The driver was Juan Pablo Montoyahttps://t.co/s5E6gu9BnQ pic.twitter.com/VWQqv6xLP8 — CAR magazine (@CARmagazine) September 11, 2017

Монтойя по поводу данного заезда заявил, что «сделал бы все, что попросили в Bugatti, чтобы сесть за руль Chiron». «Известия» приводят слова гонщика, который заявил, что чувствовал себя в гиперкаре настолько комфортно, что не стал даже надевать шлем.

Bugatti планирует выпустить от 300 до 500 автомобилей данной модели.