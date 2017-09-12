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Двух высокопоставленных полицейских арестовали за взятку в Красноярске
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    Двух высокопоставленных полицейских арестовали за взятку в Красноярске

    9:50  12 Сентября 2017
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    Двух высокопоставленных полицейских арестовали за взятку в Красноярске

    Красноярск, 12 сентября. По подозрению в получении крупной взятки были арестованы два красноярских полицейских и посредник. Как говорится в сообщении пресс-службы управления СК РФ по Красноярскому краю, полицейские обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ,  посредник — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

    Согласно приведенным данным, с 1 по 8 сентября оперуполномоченный ГУ МВД России по Красноярскому краю и заместитель начальника отдела УЭБиПК получили 2 млн рублей при посредничестве красноярца. В ведомстве уточнили, что данная сумма являлась частью четырехмиллионной взятки. Так, полицейские должны были посодействовать в переквалификации действий обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

    В сообщении отмечается, что сотрудники регионального главка ФСБ выявили данное преступление. По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время продолжается.

    Напомним, 4 сентября мэр сахалинского города Корсаков Александр Рудаков был задержан правоохранителями по подозрению в получении взятки.



     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #красноярск #взятка
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