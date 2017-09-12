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Назван топ-10 самых дешевых пляжных туров на октябрь
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    Назван топ-10 самых дешевых пляжных туров на октябрь

    9:51  12 Сентября 2017
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    Назван топ-10 самых дешевых пляжных туров на октябрь

    Москва, 12 сентября. Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых пакетных пляжных туров с вылетом из Москвы на начало октября. В расчет брались туры с перелетом туда и обратно и вылетом к месту отдыха в субботу, 30 сентября, продолжительностью семь ночей на двоих взрослых, следует из сообщения на сайте ассоциации.

    Так, Большой Сочи оказался самым дешевым. В 20,603 тысячи рублей обойдется тур с вылетом 30 сентября. Анапа находится на втором месте. Самый дешевый вариант поездки на 11 сентября стоит 23,137 тысячи рублей, вылет 30 сентября.

    Греция замкнула тройку лидеров. 23,319 тысячи рублей на двоих за семь ночей стоит самый дешевый пакетный пляжный тур в эту страну. Крым занял четвертое место. Минимальная цена на тур на полуостров составила 26,064 тысячи рублей.

    Италия заняла пятое место. 36,985 тысячи рублей стоит самый дешевый пакетный пляжный тур вместе с авиаперелетом. Шестую позицию занимает Турция. В 39,576 тысячи рублей туристам обойдется самый экономичный вариант отдыха. Кипр занимает седьмое место, где цена за тур не ниже 45,037 тысячи рублей.

    Болгария в октябре занимает восьмую позицию, стоимость тура составляет 50,196 тысячи рублей. Испания заняла девятую позицию — 52,143 тысячи рублей. Тунис оказался на десятой строчке — 56,509 тысячи рублей.
     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #туризм #атор
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