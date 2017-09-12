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Новости Новороссии: ОБСЕ поддержала размещение миротворцев в Донбассе, ВСУ атаковали своих
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    Новости Новороссии: ОБСЕ поддержала размещение миротворцев в Донбассе, ВСУ атаковали своих

    9:46  12 Сентября 2017
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    ВСУ

    Новороссия, 12 сентября. Председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц поддержал согласие Москвы и Берлина на размещение в Донбассе миротворцев ООН. За минувшие сутки украинские военнослужащие 11 раз вели обстрел позиций Народной милиции ЛНР. Последние новости народных республик — в материале Федерального агентства новостей.

    ОБСЕ поддержала миссию ООН

    Председатель ОБСЕ Себастьян Курц поддержал достигнутое накануне согласие Российской Федерации и Федеративной Республики Германия на размещение в Донбассе миротворцев ООН для обеспечения безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ.

    «Приветствую переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным по улучшению ситуации с безопасностью наблюдателей ОБСЕ на Украине. Инициативы, в том числе по линии ООН, по обеспечению охраны сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, являются жизненно важными», — написал глава МИД Австрии в своем микроблоге Twitter.

    Владимир Путин и Ангела Меркель

    Напомним, 11 сентября Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные переговоры, во время которых президент Российской Федерации согласился с возможностью размещать силы ООН для обеспечения охраны наблюдателей миссии ОБСЕ вне линии соприкосновения в Донбассе. Российский лидер подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Разговор между лидерами стран состоялся по инициативе немецкой стороны.

    Обстрел территории ЛНР

    За минувшие сутки украинские военные 11 раз нарушали режим тишины и открывали огонь по позициям армии ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве республики.

    Так, наиболее интенсивным артиллерийским обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе, Калиново, а также села Лозовое и Желобок. При этом ВСУ активно использовали для обстрела 120-мм и 82-мм минометы, штатное вооружение боевых машин пехоты, автоматические станковые гранатометы, противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение различного калибра.

    ВСУ обстреливают ЛНР

    Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. В свою очередь ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

    ВСУ атаковали своих

    Украинские военнослужащие обстреляли собственную диверсионно-разведывательную группу, заявил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

    Сообщается, что разведка Донецкой народной республики засекла передвижение небольшой группы диверсантов в направлении населенного пункта Гнутово. Командование ДНР отдало приказ вести скрытое наблюдение за ДРГ и не нападать. Во время наблюдения выяснилось, что группа украинских военнослужащих пыталась пробраться к позициям 9-го отдельного механизированного батальона 59 отдельной мотопехотной бригады. Но, видимо, их сослуживцы не были предупреждены о возвращении ДРГ и поэтому открыли огонь на поражение. В итоге двое бойцов убиты, трое получили ранения.

    ДРГ ВСУ

    Командование ДНР в очередной раз отметило несогласованность действий в рядах ВСУ. В Донецке не исключили, что последний инцидент будет преподнесен украинской стороной в качестве обстрела со стороны ополчения.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #украина #лнр #донецк #басурин #луганск
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