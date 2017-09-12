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Был пьян: москвича сняли с самолета в Кемерово и оштрафовали
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    Был пьян: москвича сняли с самолета в Кемерово и оштрафовали

    9:45  12 Сентября 2017
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    Был пьян: москвича сняли с самолета в Кемерово и оштрафовали

    Кемерово, 12 сентября. В международном аэропорту «Алексей Леонов» транспортные полицейские сняли с самолета пассажира из Москвы. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В отделение полиции в аэропорту поступило сообщение от представителя компании-авиаперевозчика о том, что к борту воздушного судна требуются сотрудники транспортной полиции, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

    Полицейские доставили в дежурную часть москвича, который был направлен на медицинское освидетельствование. Согласно заключению медиков, мужчина находился в состоянии опьянения.

    В отношении пассажира был составлен административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Представители ведомства сообщили, что Заводский районный суд приговорил жителя Москвы к штрафу в 500 рублей.

    Ранее сообщалось, что пьяных пассажиров сняли с рейса за нецензурную брань в аэропорту Тюмени.

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    Автор: Рина Брусникина
    #самолет #кемерово #рейс #штраф
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