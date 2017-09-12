Суд по делу экс-губернатора Сахалина снова перенесли

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Южно-Сахалинск, 12 сентября. Судебное заседание по делу бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина и его подчиненных, обвиняемых в коррупции, сегодня в очередной раз перенесли на 18 сентября. Об этом во вторник заявил представитель суда.

По его словам, судья Елена Поликина приняла решение отложить заседание суда по причине болезни адвоката Ольги Артюховой, которая защищает Хорошавина.

Следующее судебное заседание запланировано на 18 сентября. Отмечается, что суд сообщил Хорошавину о том, что если к 18 сентября его правозащитник не выздоровеет, то ему придется заключить соглашение с другим юристом или же прибегнуть к услугам защитника, которого определит суд.

Напомним, ранее заседание неоднократно откладывали из-за болезни главного фигуранта уголовного дела — Хорошавина, он был несколько раз госпитализирован в медицинское учреждение прямо из зала суда.