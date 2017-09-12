Нас это не должно волновать: эксперт объяснил, почему ЕС не признал выборы в Крыму

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Европейский союз не стал признавать итоги выборов, которые прошли на полуострове Крым в воскресенье, 10 сентября. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Выражение несогласия

В заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте Европейского внешнеполитического ведомства, сообщается, что Европейский союз выражает несогласие с проведением выборов на территории Крыма и Севастополя, поскольку не признает их присоединение к территории Российской Федерации.

«Европейский Союз остается непоколебим в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в официальном заявлении.

Кроме того, отмечается, что кто бы ни был избран по итогам выборов в Севастополе и Крыму, он не будет признан Европейским союзом в качестве представителя этих территорий.

На службе США

Политолог Алексей Живов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что главная новость этого выборного цикла в Крыму — избрание Дмитрия Овсянникова мэром Севастополя. По понятным причинам ЕС, который считает Крым частью Украины, не признает эти выборы и вряд ли признает в обозримом будущем.

«Позиция ЕС осталась прежней — референдум был нелегетимным, переход Крыма в состав РФ — незаконным. Потому все последующие выборы также априори будут вне закона. К этому просто надо привыкнуть и не обращать на это внимание. ЕС преследует свои и американские геополитические интересы, и пока у власти в большинстве стран находится леволиберальный политический класс, никаких изменений в отношении России и Крыма ожидать не приходится. Нас это смущать не должно. Лучший способ легитимизировать Крым — продолжать создавать там качественную инфраструктуру, улучшать жизнь людей, развивать экономическую интеграцию с материковой Россией и, конечно, проводить честные конкурентные выборы. Рано или поздно все наши соседи будут вынуждены признать наши геополитические завоевания», — добавил Алексей Живов.

Напомним, в единый день голосования, 10 сентября, в Севастополе впервые прошли выборы губернатора, а в Крыму — довыборы в республиканский парламент. В связи с выборами в Крыму МИД Украины выразил протест. Глава избирательной комиссии в регионе Михаил Малышев заявил, что этот протест является обычной реакцией Киева.