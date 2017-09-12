Эрдоган опроверг слухи о тайной встрече с Асадом

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Анкара, 12 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган, вернувшись из Казахстана, заявил, что не встречался с президентом Сирии Башаром Асадом в Астане. Информацию об этом ранее распространил ряд СМИ.

В сообщениях утверждалось, что переговоры лидер Турции якобы провел с Асадом по просьбе президента РФ Владимира Путина, уточняет РИА Новости.

«Я не встречался с Асадом и не собираюсь встречаться с ним», — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Казахстан.