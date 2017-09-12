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Эрдоган опроверг слухи о тайной встрече с Асадом
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    Эрдоган опроверг слухи о тайной встрече с Асадом

    9:17  12 Сентября 2017
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    Эрдоган опроверг слухи о тайной встрече с Асадом

    Анкара, 12 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган, вернувшись из Казахстана, заявил, что не встречался с президентом Сирии Башаром Асадом в Астане. Информацию об этом ранее распространил ряд СМИ. 

    В сообщениях утверждалось, что переговоры лидер Турции якобы провел с Асадом по просьбе президента РФ Владимира Путина, уточняет РИА Новости.

    «Я не встречался с Асадом и не собираюсь встречаться с ним», — заявил Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Казахстан.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #эрдоган #асад #казахстан #сми #астана #встреча
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