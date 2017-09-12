России поступило более 50 заявок на экспорт беспилотников

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Москва, 12 сентября. Россия рассматривает более 50 заявок на поставку за рубеж беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

По данным Кожина, доля поставок в общем портфеле будет расти. Помощник российского лидера отметил, что первыми в этой области пока являются Соединенные Штаты Америки и Израиль. Он также выразил уверенность, что Россия в скором времени их догонит.

Как пишет ТАСС, Россия ведет с Израилем переговоры на тему совместных разработок. В общем объеме поставок беспилотная техника сейчас занимает не более 2-3%.