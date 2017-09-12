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России поступило более 50 заявок на экспорт беспилотников
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    России поступило более 50 заявок на экспорт беспилотников

    9:21  12 Сентября 2017
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    России поступило более 50 заявок на экспорт беспилотников

    Москва, 12 сентября. Россия рассматривает более 50 заявок на поставку за рубеж беспилотных летательных аппаратов.

    Об этом сообщил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

    По данным Кожина, доля поставок в общем портфеле будет расти. Помощник российского лидера отметил, что первыми в этой области пока являются Соединенные Штаты Америки и Израиль. Он также выразил уверенность, что Россия в скором времени их догонит.

    Как пишет ТАСС, Россия ведет с Израилем переговоры на тему совместных разработок. В общем объеме поставок беспилотная техника сейчас занимает не более 2-3%.

    России поступило более 50 заявок на экспорт беспилотников

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #беспилотник #владимир кожин #экспорт
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