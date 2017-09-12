Медведев ограничил проверки в трудовой сфере с помощью чек-листов

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Москва, 12 сентября. Дмитрий Медведев подписал постановление об использовании с 2018 года проверочных листов при госнадзоре за соблюдением трудового законодательства.

Документ, опубликованный на сайте правительства во вторник, предписывает при проведении контроля обязательно использовать проверочные листы, таким образом внося поправки в положение о госконтроле.

«Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы», — говорится в пояснительной записке к правительственному постановлению.

По замыслу авторов поправок, новая мера должна снизить административные и финансовые издержки, повысить прозрачность КНО и сократить время проведения проверок.