Российским приставам запретят арестовывать заложенные автомобили

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Москва, 12 сентября. Ассоциация российских банков (АРБ) направила в Федеральную службу судебных приставов письмо с призывом ввести запрет на арест транспортных средств, заложенных гражданами России под залог.

По имеющимся данным, довольно часто случаются инциденты, при которых покупатель автомобиля с пробегом в течение какого-то времени узнает от сотрудников ГИБДД о том, что по причине долгов экс-владельца автомобиль был арестован приставами, сообщает «Московский комсомолец».

Представители российских банковских учреждений отмечают, что решения об аресте заложенных автомобилей довольно часто принимают из-за незначительных, «копеечных» долгов, например, непогашенного штрафа в размере 500 рублей за превышение скоростного режима.