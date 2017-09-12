Эрдоган заявил, что у Турции и России нет разногласий по Сирии

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Анкара, 12 сентября. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких разногласий с Россией по Сирии. Об этом сообщает сегодня турецкое издание Hyrriyet.

По данным газеты, на сегодняшний день процесс в Идлибе проходит так, как и было запланировано.

«Никаких разногласий по этому поводу с Россией у нас нет. Не было никаких противоречий во время встречи с Ираном», — подчеркнул Эрдоган.

Кроме того, он отметил, что переговоры по Сирии продолжатся на астанинской платформе.

Напомним, шестая международная встреча в столице Казахстана по урегулированию ситуации в Сирии запланирована на 14-15 сентября.