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Большинство россиян выступают за введение базовых учебников в школе
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    Большинство россиян выступают за введение базовых учебников в школе

    8:47  12 Сентября 2017
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    Большинство россиян выступают за введение базовых учебников в школе

    Москва, 12 сентября. Большинство россиян, а именно 70% поддерживают идею введения в стране основных учебников по каждому из предметов школьной программы.

    Как передает РИА Новости, об этом говорится в опросе, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведен в начале сентября среди более чем тысячи респондентов.

    Так, мнение о необходимости создания единого образовательного пространства в российских школах разделяют 84% опрошенные, мотивируя это тем, что все учащиеся должны находиться в равных условиях.

    Поддерживают инициативу введения основного учебника по каждому предмету программы при сохранении ряда других для более углубленного изучения также большинство россиян — 70%.

    Как считают опрошенные, в первую очередь было бы целесообразно ввести основные учебники по русскому языку и математике (57% и 55%, соответственно) Также к числу первоочередных дисциплин, по которым нужен такой учебник, участники опроса относят историю и литературу.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #вциом #опрос #образование
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