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Над нашим «Миротворцем» надругались. Колонка Руслана Мармазова
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    Над нашим «Миротворцем» надругались. Колонка Руслана Мармазова

    9:08  12 Сентября 2017  /обновлено: 9:09  12 Сентября 2017
    2394

    Над нашим «Миротворцем» надругались. Колонка Руслана Мармазова

    Беда, братцы… Просто беда… Уничтожили отраду нашу. Надругались над святыней и корчат, что характерно, сволочи, умные рожи с проблесками в зрачках, типа, государственной мудрости. Мы ведь как относили к сайту «Миротворец»?

    Мы — это ватный, колорадский, сепаратистский, а на самом деле, нормальный, здравый, вменяемый, русскокультурный сегмент общества, по каким-то причинам прикоснувшийся к малороссийским проблемам. Так вот, относились же к нему, чисто, как к награде, к знаку качества. Оказался там — честь и почет, «респект» и уважуха. Высшее признание. Враг отметил заслуги и засвидетельствовал! И как бы напугать попробовал, что совсем забавно.

    Для меня попадание на «Миротворец» прошло исключительно просто. Автоматически, что ли. Я тогда о нем и не знал, о сайте, в смысле. Говорил, что думаю, писал, проповедовал даже. Позволял себе такую роскошь.

    Вдруг смотрю, внесли, фотографию разместили, данные. Коряво, конечно, непрофессионально, по-хуторянски, но все-таки. Зафиксирую дату своего попадания на «Миротворец»: 26 февраля 2015 года. Чуть ниже поясню, зачем такая точность нужна.

    Постепенно у наших… Подчеркиваю, наших людей чувства к «Миротворцу» теплели. Даже при всей его людоедской подлой сути. А как же? Это клуб по интересам. Там собраны дивные люди. Что они врагам не нравятся, так это и здорово. Нормальная реакция.

    Мы шутили, куражились, требовали отдать нам наши странички в управление. Чтобы, стало быть, картинки актуальные ставить, истории какие-то свежие. Как можно мою страницу не обновлять с февраля 2015 года? Я же расту, совершенствуюсь. А тут такая скука… Но ничего. Пусть, и так потерпим.

    Сколько было поводов радоваться появлению среди нас внезапных персонажей. Скажем, мне крепко запомнился триумфальный въезд на страницы «Миротворца» на скаковых кошках Юрия Куклачева. Он-то чем нынешней вывернутой наизнанку Украине не пришелся, недоумки? Так вот именно, что больная она, изломанная. Куклачев, надо сказать, отреагировал на казус легко и с выдумкой. Жалеет, что половина его кошек не сможет приезжать на историческую родину, они ведь из Харькова, Киева, Одессы и так далее.

    Над нашим «Миротворцем» надругались. Колонка Руслана Мармазова

    Присутствие на «Миротворце» для наших людей — это и рекомендация даже. А вот отсутствие там — что-то типа повода задуматься.

    Был у меня занятный момент. Не так, чтобы приятный… В Донецке пересекся с одним персонажем. Понимаю, что скрытый враг, но ввертел себя в структуры ДНР и что-то такое качает, правит, рулит. И мне гадости несусветные сказал, не постеснялся. Я же вежливо поинтересовался в ответ, а что, почтенный, на «Миротворце» присутствуешь? Представляете, глазки его либеральные забегали, остатки волосенок слиплись, говорит, что ему и не интересно даже, дела нет, не смотрел никогда. «А! — думаю. — Не ври, смотрел, но не увидел». Проверил я. Точно, нет его там.

    Присутствие на «Миротворце» нашло и свое материальное воплощение — в значках. Прекрасные ребята из Музея воинской доблести Донбасса (Санкт-Петербург) во главе с Германом Владимировым придумали вручать специальные знаки. Мол, «Я есть на «Миротворце». А для тех, кто стремится, — «Я хочу на «Миротворец». И специальная партия для барышень — «Познакомлюсь с парнем с «Миротворца». Чем худо? Между прочим, тема службы знакомств на таком сайте, в шутливой, понятно, форме, но давно витает. Там же люди созвучные ментально. Были раньше, во всяком случае.

    Над нашим «Миротворцем» надругались. Колонка Руслана Мармазова

    Теперь-то по замечательному (в каком-то определенном смысле) сайту нанесен сокрушительный удар. Он опошлен, поруган, замаран самой злой грязью. На него внесли нарушителя границы Украины и персону предельно сомнительную, политика в законе Михо Шигининского, раньше известного как Михаил Саакашвили. А, чтобы уж окончательно добить добрых людей, еще и Юлю Тимошенко туда пристроили. Есть ли предел цинизму?

    Как же с такими типажами да на одном гектаре «Миротворца» приличному человеку, так сказать, существовать возможно? Того и гляди, Наливайченко туда добавят, Наймема, не к столу будет сказано, Садового… И что прикажете с этим делать? Эх, пропал сайт.

    И потом, внесенные на «Миротворец» Олег Калашников и Олесь Бузина свою кровь за это пролили, а эта парочка чужую льет? Не дело… Тут уж безо всяких шуток.

    Хотя, конечно, ветераны «Миротворца» на сей злобный глумливый выпад врага отреагировали бодро. В соцсетях шум, смех, веселье… Я же вынес две, считаю, важные инициативы. Во-первых, следует внести в устав пункт: «На «Миротворец» принимать только тех, кто заручился рекомендацией двух человек, пребывающих там не менее двух лет». Вот к чему я выше приводил дату своего появления на сайте, если что.

    Во-вторых, полагаю, что нужна акция. В Донецке, например. Митинг, да-да. Чтобы старожилы «Миротворца» сказали свое решительное и непреклонное «фе» внесению всякого непотребства, наподобие тандема Тимошенко — Саакашвили, на сайт. Нечего им среди приличных людей делать. И резолюцию митинга отправить прямо в ООН. Вот так, пусть знают наших.

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    Автор: Руслан Мармазов
    #украина #тимошенко #саакавшвили #миротворец
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