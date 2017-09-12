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Россия поставит Казахстану 12 истребителей Су-30СМ
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    Россия поставит Казахстану 12 истребителей Су-30СМ

    8:46  12 Сентября 2017
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    Россия поставит Казахстану 12 истребителей Су-30СМ

    Москва, 12 сентября. Россия и Казахстан подписали контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ.

    Как рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, соглашение было достигнуто на международном форуме «Армия-2017». Согласно условиям договора, поставка будет осуществляться поэтапно в течение трех лет с момента первой поставки.

    Как пишет ТАСС, Кожин подчеркнул, что всего Москва отправит в Астану 12 истребителей Су-30СМ.

    Напомним, истребитель Су-30СМ поколения 4+ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». 

    Россия поставит Казахстану 12 истребителей Су-30СМ

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    Автор: Алия Садыкова
    #россия #казахстан #истребитель #су-30см
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