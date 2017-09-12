Россия поставит Казахстану 12 истребителей Су-30СМ

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Москва, 12 сентября. Россия и Казахстан подписали контракт на поставку 12 самолетов Су-30СМ.

Как рассказал помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, соглашение было достигнуто на международном форуме «Армия-2017». Согласно условиям договора, поставка будет осуществляться поэтапно в течение трех лет с момента первой поставки.

Как пишет ТАСС, Кожин подчеркнул, что всего Москва отправит в Астану 12 истребителей Су-30СМ.

Напомним, истребитель Су-30СМ поколения 4+ способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность».