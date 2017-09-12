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Россия поставит Египту несколько десятков истребителей МиГ-29
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    Россия поставит Египту несколько десятков истребителей МиГ-29

    8:37  12 Сентября 2017
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    Россия поставит Египту несколько десятков истребителей МиГ-29

    Москва, 12 сентября. Россия поставит в Египет в общей сложности порядка 50 истребителей МиГ-29.

    Об этом сообщил ТАСС помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин, который уточнил, что контракт подписан, и поставки  уже начались.

    «Учитывая количество самолетов, а это порядка пяти десятков машин, поставки рассчитаны на несколько лет. Все будет также зависеть от возможностей заводов, которые по этим машинам очень загружены», — пояснил Кожин.

    При этом помощник президента выразил уверенность, что, несмотря на загрузку производственных площадей, Россия все свои контрактные обязательства выполнит в установленные сроки.

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    Автор: Константин Терехов
    #россия #египет #миг-29
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