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СМИ рассказали о любимом футбольном клубе лидера Северной Кореи
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    СМИ рассказали о любимом футбольном клубе лидера Северной Кореи

    8:44  12 Сентября 2017
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    СМИ рассказали о любимом футбольном клубе лидера Северной Кореи

    Рим, 12 сентября. Итальянский политик Антонио Рацци сообщил о том, за выступлениями какой команды следит глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом пишет издание The Sun.

    По данным газеты, ссылающейся на итальянского сенатора, северокорейский лидер является ярым поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Как отметил Рацци, Ким Чен Ын рассказал об этом ему сам, передает RT

    Напомним, ранее стало известно, что легендарный баскетболист Деннис Родман презентовал Ким Чен Ыну книгу американского президента Дональда Трампа «Искусство совершать сделку», когда в очередной раз посещал Северную Корею.

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    Автор: Дана Балан
    #кндр #ким чен ын #северная корея #манчестер юнайтед
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