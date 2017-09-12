Чешский физик поиронизировал над созданием китайского чудо-двигателя

В Избранное

Пекин, 12 сентября. Чешский ученый Любош Мотль раскритиковал новое изобретение китайских ученых, заявивших о создании чудо-двигателя, принцип работы которого якобы нарушают привычные физические законы.

Чешский эксперт в области физики полагает, что китайцы допустили ряд ошибок в своей разработке. Так, по его мнению, они забыли учесть ряд сил, оказывающих воздействие на тягу.

Кроме того, Мотль считает, что создатели двигателя намеренно связывают свою разработку с NASA, преувеличивая таким образом ее истинное значение. Чешский физик даже в шутку предположил, что автором статьи о новом двигателе могла быть «уборщица из NASA».

Напомним, группа китайских специалистов заявила о создании рабочего образца двигателя EmDrive, принцип действия которого пока что не объяснен с точки зрения современной физики. Двигателю прочат большое будущее — силовая установка с микроволновым генератором может быть использована в космосе и, как полагают ученые, поможет человечеству в краткие сроки освоить Солнечную систему.

Сам двигатель состоит из генерирующего микроволны магнетрона и конической камеры-резонатора, отзывающегося на их колебания. Этот процесс создает тягу, заставляя двигатель ускоряться в определенном направлении, однако причины этого процесса остаются неясны. При этом двигатель EmDrive, как ранее выяснили специалисты NASA, не потребляет топлива и не генерирует направленного потока излучения, сообщает Daily Mail.

Принцип работы EmDrive был разработан в 2001 году американским инженером-авиаконструктором Роджером Шоером. Мощность его невелика — около 1,2 мН тяги на 1 кВт потраченной энергии.