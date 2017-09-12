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Суд в Китае оштрафовал организаторов финансовой пирамиды на сумму $276,2 млн
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    Суд в Китае оштрафовал организаторов финансовой пирамиды на сумму $276,2 млн

    8:37  12 Сентября 2017
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    Суд в Китае вынес приговор организаторам финансовой пирамиды

    Пекин, 12 сентября. Суд китайской столицы приговорил 26 подозреваемых в организации крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды Ezubao к тюрьме и денежным штрафам.

    По решению суда, все подозреваемые признаны виновными в мошенничестве при аккумулировании денежных средств и контрабанде драгоценных металлов, сообщает ТАСС.

    Главный подозреваемый, Дин Нин был приговорен к пожизненному тюремному заключению и конфискации имущества. Ему придется заплатить штраф в размере $15,3 млн. Еще один фигурант громкого дела, Дин Дянь также проведет в тюрьме всю жизнь и заплатит $10,7 млн долларов.

    Тюремные сроки и денежные штрафы получили и остальные 24 соучастника преступления. Общая сумма денег, которые обязаны выплатить злоумышленники — $276,2 млн.

    Напомним, что финансовая пирамида Ezubao работала с июня 2014 по декабрь 2015 года. Основу составляла схема, согласно которой, вкладчики получают проценты за привлечение новых инвесторов.

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #суд #кнр #финансовая пирамида
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