Помощник президента РФ рассказал об очереди за ракетными системами С-400

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Москва, 12 сентября. За покупкой у России зенитных ракетных систем С-400 выстроена целая очередь.

Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

«На эти системы существует реальная очередь. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе», — уточнил Кожин.

По словам помощника президента РФ, предприятия ОПК, производящие комплексы, загружены полностью, несмотря на то, что С-400 – дорогостоящая техника, которую могут себе позволить далеко не все.