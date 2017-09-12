Помощник президента РФ рассказал об очереди за ракетными системами С-400
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Москва, 12 сентября. За покупкой у России зенитных ракетных систем С-400 выстроена целая очередь.
Об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.
«На эти системы существует реальная очередь. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ. Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе», — уточнил Кожин.
По словам помощника президента РФ, предприятия ОПК, производящие комплексы, загружены полностью, несмотря на то, что С-400 – дорогостоящая техника, которую могут себе позволить далеко не все.