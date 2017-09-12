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Россия
Штраф за «зебру» может обойтись водителям в России в 2,5 тыс. рублей
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    Штраф за «зебру» может обойтись водителям в России в 2,5 тыс. рублей

    8:20  12 Сентября 2017
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    Штраф за «зебру» может обойтись водителям в России в 2,5 тыс. рублей

    Москва, 12 сентября. Общественная палата России подготовит пакет поправок к правительственному законопроекту по усилению наказания для водителей, которые отказываются давать преимущество пешеходам на «зебре».

    Как пишет «Коммерсант», ОП предложила повысить штраф за нарушение этого пункта ПДД с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

    В Москве уже готовятся установить около 200 новых камер, фиксирующих проезд по «зебре».

    Напомним, в 2016 году президент России Владимир Путин поручил усилить ответственность для водителей, не пропускающих пешеходов. МВД подготовило законопроект, повышающий размер штрафа с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.  Документ одобрен правительством и внесен в Госдуму. Его также обсудила Общественная палата. 

    Штраф за «зебру» может обойтись водителям в России в 2,5 тыс. рублей

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    Автор: Алия Садыкова
    #общественнаяпалата #штраф #пешеход #зебра
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