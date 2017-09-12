Ученые выяснили причину возникновения рака у курильщиков

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Балтимор (США), 12 сентября. Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили причину возникновения рака у курильщиков.

Как пишет Газета.ru, дело в том, что сигаретный дым вызывает в клетках, которые формируют дыхательные пути, эпигенетические изменения, которые в свою очередь, способствуют появлению ранних форм рака легкого.

«Курение создает основу для эпигенетических изменений, которые, согласно нашей гипотезе, увеличивают риск развития рака легкого, поэтому, если вы не курите, вероятность заболевания крайне низка», — отметил соавтор Стивен Байлин.

При этом для того, чтобы запустить в организме аномальные последствия, достаточно курить всего десять дней. За 30 лет курения в организме накапливает критическое количество вредных веществ, что в результате провоцирует образование раковых клеток.

