Эрдоган заявил, что Турция внесла первый взнос за российские С-400

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Анкара, 12 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

Как пишет Hürriyet, соглашение по ЗРК С-400 подписано. На данный момент выплачена первая часть суммы за вооружение. Как добавил турецкий лидер, процесс продолжится передачей кредита Турции от России.

Он также подчеркнул, что Москва и Анкара решительно настроены по этому вопросу.

Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» может быть использована для высокоэффективного поражения средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.