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Новости Сирии
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Политика
Эрдоган заявил, что Турция внесла первый взнос за российские С-400
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    Эрдоган заявил, что Турция внесла первый взнос за российские С-400

    9:03  12 Сентября 2017
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    Эрдоган заявил, что Турция внесла первый взнос за российские С-400

    Анкара, 12 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внесла первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы C-400.

    Как пишет Hürriyet, соглашение по ЗРК С-400 подписано. На данный момент выплачена первая часть суммы за вооружение. Как добавил турецкий лидер, процесс продолжится передачей кредита Турции от России.

    Он также подчеркнул, что Москва и Анкара решительно настроены по этому вопросу.

    Напомним, ЗРК С-400 «Триумф» может быть использована для высокоэффективного поражения средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. 

    Эрдоган заявил, что Турция внесла первый взнос за российские С-400

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    Автор: Алия Садыкова
    #эрдоган #с-400 #зрк #триумф
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