Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку

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Вашингтон, 12 сентября. Юристы президента США Дональда Трампа попытались отправить его зятя и советника Джареда Кушнера в отставку из-за предполагаемых связей с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, юристы президента узнали о контактах его зятя Джареда Кушнера с некими россиянами. Эту информацию они должны были предоставить Дональду Трампу. Газета сообщает, что в Белом доме уже начали готовить объяснения отставки Кушнера. Но Дональд Трамп не стал увольнять зятя, а вскоре расформировал команду юристов.

Напомним, ранее свои пояснения относительно состоявшейся в июне 2016 года встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой дал сын президента США. Дональд Трамп-младший заявил, что надеялся получить от Весельницкой данные о «физическом состоянии» кандидаты в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает Газета.ru.