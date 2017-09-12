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Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку
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    Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку

    8:08  12 Сентября 2017
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    Юристы Трампа пытались отправить Кушнера в отставку

    Вашингтон, 12 сентября. Юристы президента США Дональда Трампа попытались отправить его зятя и советника Джареда Кушнера в отставку из-за предполагаемых связей с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, юристы президента узнали о контактах его зятя Джареда Кушнера с некими россиянами. Эту информацию они должны были предоставить Дональду Трампу. Газета сообщает, что в Белом доме уже начали готовить объяснения отставки Кушнера. Но Дональд Трамп не стал увольнять зятя, а вскоре расформировал команду юристов.

    Напомним, ранее свои пояснения относительно состоявшейся в июне 2016 года встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой дал сын президента США. Дональд Трамп-младший заявил, что надеялся получить от Весельницкой данные о «физическом состоянии» кандидаты в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #сша #трамп #отставка #кушнер
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