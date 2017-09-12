«Ирма» оставила без света более 6 млн человек во Флориде

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Нью-Йорк, 12 сентября. Примерно 6,5 миллионов жителей штата Флорида из-за урагана «Ирма» остались без электроэнергии.

Представитель энергетической компании Florida Power and Light заявил, что сейчас восстановительными работами занимаются 19,5 тысячи специалистов.

Для проведения всех мероприятий может потребоваться минимум неделя. В районах, где повреждения очень большие, на восстановление уйдет больше времени.

В США продолжается оценка повреждений, которые нанесла стихия. По предварительным данным, от урагана сильно пострадали районы в штатах Джорджия и Северная Каролина.

Ранее сообщалось, что ущерб нанесенный ураганами «Харви» и «Ирма» экономике США может достичь 290 млрд долларов.