Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone

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Москва, 12 сентября. Сотрудник Apple раскрыл «секрет» новых iPhone. Как пишут западные издания, сведения о новых iPhone и Apple Watch содержались в прошивке новой версии операционной системы iOS 11. Информация была доступна для скачивания всем желающим. При этом данные были замаскированы под длинным URL.

Отмечается, что ссылку на iOS 11 разослал один из сотрудников Apple. Из-за его действий стало известно, что помимо iPhone 8 и iPhone 8 Plus, Apple презентует самый мощный iPhone X премиум-класса.

Также компания разработала анимированные эмодзи – «анимодзи».