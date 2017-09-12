Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone

    8:01  12 Сентября 2017
    46

    Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone

    Москва, 12 сентября. Сотрудник Apple раскрыл «секрет» новых iPhone. Как пишут западные издания, сведения о новых iPhone и Apple Watch содержались в прошивке новой версии операционной системы iOS 11. Информация была доступна для скачивания всем желающим. При этом данные были замаскированы под длинным URL.

    Отмечается, что ссылку на iOS 11 разослал один из сотрудников Apple. Из-за его действий стало известно, что помимо iPhone 8 и iPhone 8 Plus, Apple презентует самый мощный iPhone X премиум-класса.

    Также компания разработала анимированные эмодзи – «анимодзи».

    Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #apple #iphone
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1606

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16190

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2273
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225