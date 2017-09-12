Медведев сообщил, что правительство планирует увеличить пенсии
Москва, 12 сентября. Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено добиваться дальнейшего роста пенсий в стране.
Как сообщает РИА Новости, об этом премьер-министр заявил накануне на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, в ходе которого глава кабмина подчеркнул, что «в рамках трехлетнего плана, в частности, планируется добиваться и дальнейшего роста пенсий».
По словам Медведева, задачи по сбалансированности финансового обеспечения пенсионных выплат возложены на Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.
«Вместе с федеральным бюджетом они составляют тот набор инструментов, который позволяет проводить эффективную социальную политику», — подчеркнул в своем выступлении премьер.