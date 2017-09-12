Медведев сообщил, что правительство планирует увеличить пенсии

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Москва, 12 сентября. Дмитрий Медведев сообщил, что правительство намерено добиваться дальнейшего роста пенсий в стране.

Как сообщает РИА Новости, об этом премьер-министр заявил накануне на заседании комиссии по бюджетным проектировкам, в ходе которого глава кабмина подчеркнул, что «в рамках трехлетнего плана, в частности, планируется добиваться и дальнейшего роста пенсий».

По словам Медведева, задачи по сбалансированности финансового обеспечения пенсионных выплат возложены на Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования.