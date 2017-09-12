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Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи Amazonas-5
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    Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи Amazonas-5

    8:01  12 Сентября 2017
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    Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи Amazonas-5

    Москва, 12 сентября. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» доставила на геостационарную орбиту спутник Amazonas-5 для Испании. Об этом говорится на сайте Роскосмоса. 

    В ведомстве рассказали, что «Протон-М» стартовал в минувший понедельник в 22.23 (мск) с космодрома «Байконур» и сегодня, 12 сентября, вывел на целевую орбиту спутник связи Amazonas-5.

    Напомним, Amazonas-5 создан американской компанией Space Systems Loral по испанскому заказу Hispasat. Оборудование предназначено для обеспечения связи в области телевидения, корпоративных сетей и мобильной связи на территории Южной и Центральной Америки. 

     

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    Автор: Дана Балан
    #роскосмос #байконур #протон-м
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