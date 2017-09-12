Ракета-носитель «Протон-М» успешно вывела на орбиту спутник связи Amazonas-5

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Москва, 12 сентября. Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» доставила на геостационарную орбиту спутник Amazonas-5 для Испании. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

Видео пуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом #Amazonas5. pic.twitter.com/YlCTo9BtTY — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 11, 2017

В ведомстве рассказали, что «Протон-М» стартовал в минувший понедельник в 22.23 (мск) с космодрома «Байконур» и сегодня, 12 сентября, вывел на целевую орбиту спутник связи Amazonas-5.

Напомним, Amazonas-5 создан американской компанией Space Systems Loral по испанскому заказу Hispasat. Оборудование предназначено для обеспечения связи в области телевидения, корпоративных сетей и мобильной связи на территории Южной и Центральной Америки.