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Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Бенфики»
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Бенфики»

    8:12  12 Сентября 2017
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    Эксперт оценил шансы ЦСКА в матче Лиги чемпионов против «Бенфики»

    Москва, 12 сентября. На этой неделе московский ЦСКА стартует в групповом этапе Лиги чемпионов матчем против португальской «Бенфики». Владелец футбольного клуба «Униан Лейрия» Александр Толстиков ожидает, что очередное противостояние этих клубов будет интересным. 

    По его словам, за минувшее лето лиссабонский клуб претерпел изменения, многие хорошие футболисты перешли в звездные клубы, пишут «Известия»

    «Тем не менее лиссабонцы хорошо поработали на трансферном рынке и в сторону усиления состава. Тот же переход форварда Хариса Сеферовича я бы назвал удачной сделкой», — отметил Толстиков, напомнив и об опытном нападающем Жонасе.

    Поэтому атакующая линия у «Бенфики» выглядит прилично, считает эксперт. 

    Что касается обороны, то здесь есть проблемы, чем ЦСКА сможет воспользоваться, отметил Толстиков. 

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    Автор: Дана Балан
    #лига чемпинов #цска #бенфика
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