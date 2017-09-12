«Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США

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Вашингтон, 12 сентября. В США состоялась официальная презентация книги экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая получила название «Что произошло». В ней Клинтон признается, что с 8 ноября прошлого года не могла сосредоточиться ни на чем, кроме вопроса о том, что же произошло, почему она проиграла?

Клинтон уверена, что победа на президентских выборах должна была принадлежать ей — ведь она получила почти на 3 миллиона «народных» голосов больше, чем Трамп. При этом о сопернике экс-сенатор от штата Нью-Йорк отзывается очень жестко: по мнению Клинтон, Трамп «отморозок, обожающий запугивать женщин». Клинтон уверена, что и ее он пытался запугать, вторгаясь в ее личное пространство и нависая над ней.

Еще одни персонажем книги стал Берни Сандерс — любимый либерально настроенными молодыми американцами пожилой кандидат-«социалист», соперник Клинтон на праймериз в Демократической партии. По словам Клинтон, ее успех на выборах подорвала постоянная критика со стороны Сандерса — Обама запретил ей жестко отвечать конкуренту, а выпады Сандерса «нанесли долговременный ущерб ее кампании».