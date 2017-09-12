Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Политика
«Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США

    8:11  12 Сентября 2017
    48

    «Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США

    Вашингтон, 12 сентября. В США состоялась официальная презентация книги экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, которая получила название «Что произошло». В ней Клинтон признается, что с 8 ноября прошлого года не могла сосредоточиться ни на чем, кроме вопроса о том, что же произошло, почему она проиграла?

    Клинтон уверена, что победа на президентских выборах должна была принадлежать ей — ведь она получила почти на 3 миллиона «народных» голосов больше, чем Трамп. При этом о сопернике экс-сенатор от штата Нью-Йорк отзывается очень жестко: по мнению Клинтон, Трамп «отморозок, обожающий запугивать женщин». Клинтон уверена, что и ее он пытался запугать, вторгаясь в ее личное пространство и нависая над ней.

    «Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США

    Еще одни персонажем книги стал Берни Сандерс — любимый либерально настроенными молодыми американцами пожилой кандидат-«социалист», соперник Клинтон на праймериз в Демократической партии. По словам Клинтон, ее успех на выборах подорвала постоянная критика со стороны Сандерса — Обама запретил ей жестко отвечать конкуренту, а выпады Сандерса «нанесли долговременный ущерб ее кампании».

    «Что произошло»: книга Хиллари Клинтон о выборах 2016 вышла в продажу в США

    «Я не справилась со своей работой, и теперь мне жить с этим до конца моих дней», — подводит итог Клинтон.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Валентин Меликов
    #клинтон #трамп #сандерс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2439

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2350

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18628

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3045

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4971
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        4374
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        391
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30498
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2652