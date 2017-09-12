Энергоблок для плавучей атомной электростанции испытают в России в 2018 году

В Избранное

Москва, 12 сентября. Энергоблок для единственной в мире плавучей атомной электростанции готовится к проведению комплексных испытаний.

Об этом говорится на портале Минвостокразвития РФ. Отмечается, что испытания состоятся в конце 2018 года.

Согласно официальным данным, сейчас ведется пуско-наладка. Энергоблок готовят к комплексным испытаниям. Они пройдут по специально разработанному графику.

Напомним, плавучая атомная электростанция предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.