Энергоблок для плавучей атомной электростанции испытают в России в 2018 году
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Москва, 12 сентября. Энергоблок для единственной в мире плавучей атомной электростанции готовится к проведению комплексных испытаний.
Об этом говорится на портале Минвостокразвития РФ. Отмечается, что испытания состоятся в конце 2018 года.
Согласно официальным данным, сейчас ведется пуско-наладка. Энергоблок готовят к комплексным испытаниям. Они пройдут по специально разработанному графику.
Напомним, плавучая атомная электростанция предназначена для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.