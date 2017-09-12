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Путин наградил Орденом мужества двух инкассаторов из Уфы
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    Путин наградил Орденом мужества двух инкассаторов из Уфы

    8:00  12 Сентября 2017
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    Путин наградил Орденом мужества двух инкассаторов из Уфы

    Уфа, 12 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом мужества подвергшихся в 2015 году нападению башкирских инкассаторов Вячеслава Симонова (посмертно) и Руслана Сулейманова. Об этом сообщает «Интерфакс».

    Нападение на инкассаторов Сбербанка Вячеслава Симонова и Руслана Сулейманова произошло 22 августа 2015 года в расположенном в Калининском районе Уфы продуктовом магазине. Преступники облили Сулейманова и Симонова воспламеняющейся смесью и подожгли. Один из инкассаторов несмотря на травмы смог достать оружие и прогнать нападавших.

    В результате нападения Вячеслав Симонов получил ожоги около 90% тела и вскоре скончался. Руслан Сулейманов получил ожоги 40% тела и после длительного лечения поправился. Устроивших нападение братьев Айдара, Ирека и Адипа Шайнуровых суд приговорил к лишению свободы на сроки от 15 до 23 лет.

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    Автор: Виталий Малясев
    #владимир путин #уфа #инкассаторы #награждение #орден мужества
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