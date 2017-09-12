Стало известно, как сократятся пенсии в России в ближайшие три года

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Москва, 12 сентября. Министерство экономики и развития России ожидает небольшое сокращение пенсионных выплат на протяжении ближайших трех лет.

По информации газеты «Ведомости», основной сценарий бюджета предусматривает снижение пенсий 0,7% в будущем году и по 0,6% в 2019-2020 годах.

Отмечается, что одной из главных причин уменьшения пенсий стал отказ от индексации работающим пенсионерам. Кроме того, по пенсионным выплатам ударит и инфляция, отмечает издание.

Как считают специалисты, доход уменьшится только у минимального количества пенсионеров. Собеседник газеты также отметил, что в целом прогноз экономического ведомства РФ носит позитивный характер.