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Экономика
Стало известно, как сократятся пенсии в России в ближайшие три года
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    Стало известно, как сократятся пенсии в России в ближайшие три года

    8:09  12 Сентября 2017
    21771

    Стало известно, как сократятся пенсии в России в ближайшие три года

    Москва, 12 сентября. Министерство экономики и развития России ожидает небольшое сокращение пенсионных выплат на протяжении ближайших трех лет. 

    По информации газеты «Ведомости», основной сценарий бюджета предусматривает снижение пенсий 0,7% в будущем году и по 0,6% в 2019-2020 годах.

    Отмечается, что одной из главных причин уменьшения пенсий стал отказ от индексации работающим пенсионерам. Кроме того, по пенсионным выплатам ударит и инфляция, отмечает издание.

    Стало известно, как сократятся пенсии в России в ближайшие три года

    Как считают специалисты, доход уменьшится только у минимального количества пенсионеров. Собеседник газеты также отметил, что в целом прогноз экономического ведомства РФ носит позитивный характер.

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    Автор: Дана Балан
    #россия #пенсии #минэкономразвития
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