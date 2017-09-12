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РПЦ отрицает причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»
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    РПЦ отрицает причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

    7:37  12 Сентября 2017
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    РПЦ отрицает причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

    Москва, 12 сентября. Акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

    По словам представителя церкви, верующий человек не может выражать свое несогласие способом, опасным для жизни и здоровья неповинных людей.

    Легойда отметил, что акты насилия и действия людей, которые «молятся в связи с выходом фильма» — это явления «разных нравственных галактик». Он осудил действия псевдорелигиозных радикалов.

    Напомним, ранее неизвестные подожгли машины у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает права постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя. 

    РПЦ отрицает причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

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    Автор: Алия Садыкова
    #рпц #матильда
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