РПЦ отрицает причастность верующих к нападениям из-за фильма «Матильда»

В Избранное

Москва, 12 сентября. Акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По словам представителя церкви, верующий человек не может выражать свое несогласие способом, опасным для жизни и здоровья неповинных людей.

Легойда отметил, что акты насилия и действия людей, которые «молятся в связи с выходом фильма» — это явления «разных нравственных галактик». Он осудил действия псевдорелигиозных радикалов.

Напомним, ранее неизвестные подожгли машины у офиса адвокатского бюро Pen & Paper, которое защищает права постановщика фильма «Матильда» Алексея Учителя.