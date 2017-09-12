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Правящая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Норвегии
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    Правящая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Норвегии

    7:47  12 Сентября 2017
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    Правящая коалиция одержала победу на парламентских выборах в Норвегии

    Осло, 12 сентября. Жители Норвегии отдали свои голоса за перспективу экономической стабильности. Правоцентристы во главе с действующим премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг одержали победу на парламентских выборах.

    Правящая коалиция в составе консервативной «Правой» и либерально-консервативной «Партией прогресса» после подсчета 95% бюллетеней получают 25,1% голосов. Вместе с союзниками — «Левой» и «Христианской народной партией» правоцентристская коалиция может претендовать на 89 мандатов в 169-местном парламенте.

    Состав коалиции пока не определен. По словам Сульберг, время подумать и определиться еще есть.

     

     

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    Автор: Рина Брусникина
    #выборы #норвегия #стортинг
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