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Ученые выяснили, можно ли найти любовь на сайтах знакомств
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    Ученые выяснили, можно ли найти любовь на сайтах знакомств

    7:31  12 Сентября 2017
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    Ученые выяснили, можно ли найти любовь на сайтах знакомств

    Москва, 12 сентября. Ученые в ходе очередных исследований задались целью узнать, можно ли на сайтах знакомств найти свою любовь.

    Как оказалось – нельзя, так как, по мнению исследователей, во время общения с противоположным полом в реальной жизни, мы обращаем внимание на совсем другие качества собеседника, нежели ищем на сайтах знакомств.

    Ученые выяснили, можно ли найти любовь на сайтах знакомств

    Для того чтобы проверить теорию на практике, ученые провели эксперимент, участниками которого стали 350 молодых гетеросексуальных людей. На первом этапе они заполняли анкеты на сайтах знакомств, на втором – становились участниками вечера быстрых свиданий.

    В итоге, в он-лайне участники эксперимента искали себе половинок с определенными качествами, на которые они совсем не обращали внимания при личных встречах. Таким образом, ученые и пришли к выводу, что найти свою любовь в интернете нельзя.

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    Автор: Константин Терехов
    #ученые #любовь
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