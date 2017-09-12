Число страдающих ожирением детей в России выросло в два раза

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Москва, 12 сентября. От 5% до 8% российских школьников страдают ожирением, в 1990-е годы показатель был в два раза ниже. Об этом со ссылкой на данные исследования Эндокринологического научного центра Минздрава сообщают «Известия».

Центр начал масштабное исследование школьников в России. Его первый этап показал, что 5 — 8% учеников российских школ страдают ожирением. В 1990-е годы ожирением в России страдали лишь 2 — 3% школьников. В группе риска находятся 11 — 18% детей с избыточным весом. С большой вероятностью в будущем они могут пополнить ряды детей с ожирением.

Специалисты отмечают, что по проценту страдающих ожирением детей Россия начинает догонять США. Причинами тревожной тенденции специалисты называют образ жизни детей и питание.

«Это связано с тем, что меняется образ жизни, снижается физическая активность, доступны легкоусвояемые углеводы и жиры, которых не было 50 — 70 лет назад в таком количестве. Играет роль и нарушение режима дня, потому что многие дети учатся во вторую смену», — цитирует слова эндокринолога-онколога ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Игоря Чугунова издание.