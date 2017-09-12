Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Политика
Посольство России требует гарантии на случай следующей облавы спецслужб США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Посольство России требует гарантии на случай следующей облавы спецслужб США

    7:32  12 Сентября 2017
    851

    Посольство России требует гарантии на случай следующей облавы спецслужб США

    Вашингтон, 12 сентября. Обыски американских силовиков в Генконсульстве и Торгпредстве России идут вразрез с двусторонними конвенциями, международным правом, а также внутренним законодательством США. Об этом заявили представители российской дипломатической миссии в США.

    В российском посольстве сообщили, что обыски и досмотры российских Генконсульства в Сан-Франциско и Торгпредства в американской столице являются неприемлемыми и беспрецедентными шагами со стороны США.

    Посольство России требует гарантии на случай следующей облавы спецслужб США

    На своей странице в социальной сети Facebook представители дипломатической миссии отметили, что подобные действия со стороны США полностью противоречат двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству этой страны.

    Напомним, ранее официальный представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт назвала такие шаги «прогулкой».

    Кроме того, российская сторона интересуется гарантиями в ходе подобных «прогулок» американских спецслужб, которые бы защитили РФ или другие государства в случае следующего налета.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дана Балан
    #россия #сша #генконсульство #торгпредставительство
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1602

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16185

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2269
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225