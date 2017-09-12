Посольство России требует гарантии на случай следующей облавы спецслужб США

В Избранное

Вашингтон, 12 сентября. Обыски американских силовиков в Генконсульстве и Торгпредстве России идут вразрез с двусторонними конвенциями, международным правом, а также внутренним законодательством США. Об этом заявили представители российской дипломатической миссии в США.

В российском посольстве сообщили, что обыски и досмотры российских Генконсульства в Сан-Франциско и Торгпредства в американской столице являются неприемлемыми и беспрецедентными шагами со стороны США.

На своей странице в социальной сети Facebook представители дипломатической миссии отметили, что подобные действия со стороны США полностью противоречат двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству этой страны.

Напомним, ранее официальный представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт назвала такие шаги «прогулкой».

Кроме того, российская сторона интересуется гарантиями в ходе подобных «прогулок» американских спецслужб, которые бы защитили РФ или другие государства в случае следующего налета.