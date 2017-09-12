Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Технологии
Сотрудник Apple слил в Сеть данные о новых iPhone
Россия
Российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале

    7:26  12 Сентября 2017
    60

    Российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале

    Челябинск, 12 сентября. Войска радиоэлектронной борьбы на учениях вывели из строя системы связи «противника» на удалении четырех тысяч километров на Урале.

    Как рассказали в пресс-службе ЦВО, военные впервые отработали выявление и подавление радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тысяч километров. Отмечается, что это расстояние, равное от Урала до Атлантики или Индийского океана.

    Российские войска отработали приемы нанесения радиоэлектронного удара по системам связи и управления стратегической группировки войск условного противника.

    В учениях были заняты более 1 тысячи военнослужащих и 200 единиц техники.

    Российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алия Садыкова
    #урал #учения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 1602

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        1928

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        16185

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2588

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4647
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        Дипломатам из США могут ужесточить условия работы в России

        5:07   12 Сентября 2017
        2269
        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        Россия не приемлет претензии КНДР на статус ядерной державы — Небензя

        4:51   12 Сентября 2017
        138
        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        Продолжительность жизни россиян впервые достигла рекордного значения

        23:10   11 Сентября 2017
        415
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        2225