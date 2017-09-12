Российские военные ударили по системам связи условного противника на Урале

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Челябинск, 12 сентября. Войска радиоэлектронной борьбы на учениях вывели из строя системы связи «противника» на удалении четырех тысяч километров на Урале.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, военные впервые отработали выявление и подавление радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тысяч километров. Отмечается, что это расстояние, равное от Урала до Атлантики или Индийского океана.

Российские войска отработали приемы нанесения радиоэлектронного удара по системам связи и управления стратегической группировки войск условного противника.

В учениях были заняты более 1 тысячи военнослужащих и 200 единиц техники.