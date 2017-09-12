Глава РФБ оценил игру сборной России против лидеров Хорватии на Евробаскете

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Стамбул, 12 сентября. Сборная России по баскетболу разнесла в пух и прах сборную Хорватии в 1/8 финала Евробаскета-2017 и завоевала путевку в четвертьфинал турнира. Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что форвард Андрей Воронцевич сумел остановить лидера хорватов — Дарио Шарича.

По словам президента РФБ, Воронцевич на 100% справился с главными исполнителями хорватской сборной, пишут «Известия».

«Он заставил Шарича совершать атаки, к которым тот не привык, что привело к неподготовленным броскам и потерям. Андрей сделал так, чтобы хорват перестал играть в командный баскетбол, и вовлек его в игру «один в один», — отметил Кириленко.

Президент РФБ также отметил, что не удалось показать весь свой потенциал и другому лидеру — Бояну Богдановичу, который был в поиске своей атаки.

Он добавил, что сборная России играла командно и никто не тянул одеяло на себя.