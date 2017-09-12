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Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле 13 сентября
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    Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле 13 сентября

    7:41  12 Сентября 2017
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    Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле 13 сентября

    Москва, 12 сентября. Уже завтра, в среду, на Земле начнется сильная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, произошедшей 10 сентября. При этом ученые ожидают, что на Солнце может произойти новая мощная вспышка.

    Воскресная вспышка, достигшая мощность X8.2, стала причиной мощного выброса плазмы и заряженных частиц. Часть его дойдет до Земли в ночь с 12 на 13 сентября.

    «Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент прогнозируется магнитная буря второго или третьего уровня по пятибалльной шкале», — приводит «Свободная пресса» сообщение ученых из Физического института имени Лебедева (ФИАН).

    Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. После них магнитная обстановка на Земле оставалась неспокойной и 8 сентября разразилась мощнейшая магнитная буря.

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    Автор: Валентин Меликов
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