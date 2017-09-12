Мощнейшая вспышка на Солнце вызовет магнитную бурю на Земле 13 сентября

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Москва, 12 сентября. Уже завтра, в среду, на Земле начнется сильная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, произошедшей 10 сентября. При этом ученые ожидают, что на Солнце может произойти новая мощная вспышка.

Воскресная вспышка, достигшая мощность X8.2, стала причиной мощного выброса плазмы и заряженных частиц. Часть его дойдет до Земли в ночь с 12 на 13 сентября.

«Приход выброса к Земле ожидается в ночь с 12 на 13 сентября. В этот момент прогнозируется магнитная буря второго или третьего уровня по пятибалльной шкале», — приводит «Свободная пресса» сообщение ученых из Физического института имени Лебедева (ФИАН).

Yesterday's strong solar flare (X8.2) is visible on the right in this animation from our Solar Dynamics Observatory https://t.co/UMs3kDbLx2 pic.twitter.com/uBs2b8D8FS — NASA Sun & Space (@NASASun) September 11, 2017

Напомним, серия вспышек на Солнце началась 4 сентября. После них магнитная обстановка на Земле оставалась неспокойной и 8 сентября разразилась мощнейшая магнитная буря.