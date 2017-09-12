Иордания будет участвовать в новых переговорах по Сирии в Астане

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Астана, 12 сентября. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что Иордания будет привлечена к переговорам по урегулированию в Сирии в качестве наблюдателя. В ходе следующего раунда переговоров в Астане высокопоставленные представители Иордании примут участие в переговорах.

«Иорданская сторона также будет участвовать в качестве наблюдателя и будет представлена высокопоставленными работниками их внешнеполитических ведомств», — сообщил министр иностранных дел Казахстана.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что сирийская «умеренная оппозиция» подтвердила свое участие в следующем раунде переговоров в Астане.