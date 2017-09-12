Сирия: делегация вооруженной оппозиции САР примет участие в переговорах в Астане

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Астана, 12 сентября. Представители вооруженной оппозиции Сирии будут принимать активное участие в шестом раунде переговоров в Астане. Об этом во вторник заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По его словам, делегация вооруженной оппозиции САР обратилась в консульские учреждения Казахстана, чтобы получить визы.

Таким образом, отметил министр, как и ранее представители сирийской вооруженной оппозиции примут активное участие в этом раунде в столице Казахстана.

Абдрахманов уточнил, что будут участвовать группы, представляющие Южный фронт, а также другие группы, которые изначально принимали участие в урегулировании сирийского конфликта в Астане.

Напомним, шестой раунд переговоров в Астане пройдет 14-15 сентября.