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Сирия: делегация вооруженной оппозиции САР примет участие в переговорах в Астане
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    Сирия: делегация вооруженной оппозиции САР примет участие в переговорах в Астане

    7:06  12 Сентября 2017  /обновлено: 7:19  12 Сентября 2017
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    Сирия: делегация вооруженной оппозиции САР примет участие в переговорах в Астане

    Астана, 12 сентября. Представители вооруженной оппозиции Сирии будут принимать активное участие в шестом раунде переговоров в Астане. Об этом во вторник заявил глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов. 

    По его словам, делегация вооруженной оппозиции САР обратилась в консульские учреждения Казахстана, чтобы получить визы.

    Таким образом, отметил министр, как и ранее представители сирийской вооруженной оппозиции примут активное участие в этом раунде в столице Казахстана.

    Сирия: делегация вооруженной оппозиции САР примет участие в переговорах в Астане

    Абдрахманов уточнил, что будут участвовать группы, представляющие Южный фронт, а также другие группы, которые изначально принимали участие в урегулировании сирийского конфликта в Астане.

    Напомним, шестой раунд переговоров в Астане пройдет 14-15 сентября. 

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    Автор: Дана Балан
    #оппозиция #сирия #астана
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